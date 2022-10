Erstes Pärchenfoto: Schwangere Loredana Wollny zeigt Freund!

Loredana Wollny (18) gewährt neue Einblicke in ihr Privatleben! Im Leben der Tochter von TV-Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (57) ist derzeit so einiges los: Der Teenager ist nämlich im Moment zum ersten Mal schwanger und freut sich auf sein Baby. Den Vater ihres Kindes hält die werdende Mutter jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Bislang postete sie noch keine Pärchenfotos im Netz. Doch jetzt teilte Loredana erstmals ein Foto von sich und ihrem Freund!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Loredana jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie ihren Liebsten zum ersten Mal in den sozialen Medien zeigt: Auf dem Pic steht das Paar am Strand und umarmt sich – der Herzbube der Blondine steht allerdings mit dem Rücken zur Kamera. "Liebe muss nicht perfekt sein – nur echt. Ich liebe dich", betitelte die Mama in spe das Posting kurz und knapp.

Nicht nur Loredanas Familie war bei diesem Bild hin und weg – auch die Fans der TV-Bekanntheit kamen in der Kommentarspalte gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Schönes Foto", "Ihr zwei werdet tolle Eltern" oder auch: "So schön", betonten beispielsweise drei User.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, August 2022

RTLZWEI Loredana Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im April 2022

