"Grauenvoll": Eva Benetatou wettert gegen Sommerhaus-Patrick

Patrick Romer (26) sorgt mit seinem Verhalten bei Das Sommerhaus der Stars für ordentlich Wirbel! Der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat und seine Freundin Antonia (22) gerieten in den vergangenen Folgen der Realityshow immer wieder aneinander – und dabei machte der Rinderzüchter seine Liebste oftmals runter. Aus diesem Grund muss der Landwirt gerade viel Kritik im Netz einstecken. Jetzt schoss auch die Ex-Kandidatin Evanthia Benetatou (30) scharf gegen Patrick!

Kurz nach der Ausstrahlung der neuen Folge meldete sich Eva in ihrer Instagram-Story zu Wort – und dabei wetterte sie sowohl gegen Patrick als auch gegen seine Freundin! "Das Bauernpaar Patrick und Antonia sind das schlimmste Paar", machte sie ihrem Ärger Luft und fügte hinzu: "Patrick ist der schlimmste Mann, den man sich an seiner Seite vorstellen kann – und Antonia muss endlich mal wachgerüttelt werden, weil sie komplett brainwashed ist." Für sie sei das alles einfach "nur grauenvoll".

Patrick bekommt im Moment sowohl von Fans als auch von Promi-Kollegen viel Kritik – seine Freundin Antonia steht ihm aber auch in dieser Zeit bei. "Patricks Verhalten im Sommerhaus war in einigen Momenten unverzeihlich, aber wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Das, was seit einigen Folgen hier auf Instagram und TikTok passiert", nahm sie ihren Partner auf Social Media in Schutz.

Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

