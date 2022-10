Hochstaplerin Anna Sorokin wird wohl aus der Haft entlassen

Anna Sorokin könnte bald wieder auf freiem Fuß sein! Die in Russland geborene Deutsche gab sich in der New Yorker High Society als Millionenerbin aus und erschlich sich dadurch über 250.000 US-Dollar. Für den Betrug wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt. Zwischenzeitlich wurde sie zwar entlassen – seit 17 Monaten sitzt sie allerdings wieder hinter Gittern, weil sie ihr Visum überzogen hatte. Bald soll Anna wieder freikommen.

Wie mehrere Medien berichten, hat ein Richter nun entschieden, dass die 31-Jährige aus dem Gefängnis in Goshen im US-Bundesstaat New York entlassen werden soll. Aber auch diese Entlassung könnte noch nicht endgültig sein. Anna kommt nur so lange auf freien Fuß, bis das Einwanderungsgericht in letzter Instanz darüber entschieden hat, ob sie in den USA bleiben darf oder nach Deutschland abgeschoben wird. Ihr Anwalt Dincan Levin sagte in einem Statement: "Wir sind sehr erfreut über die heutige Entscheidung des Gerichts, Anna Sorokin freizulassen. Der Richter hat zu Recht erkannt, dass Anna keine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt."

Alle Freiheiten bekommt Anna mit ihrer Gefängnisentlassung aber nicht zurück. Sie soll unter Hausarrest stehen, rund um die Uhr elektronisch überwacht werden und nichts mehr auf ihren Social-Media-Kanälen posten dürfen. Zudem ist die Zahlung einer Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar erforderlich.

Getty Images Anna Sorokin im April 2019

BFA / ActionPress Anna Sorokin bei der New York Fashion Week 2013

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

