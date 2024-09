Nach frühem Exit: Tanzshow-Fans schießen gegen Anna Sorokin

Anna Sorokin (33) gehörte zu den Kandidaten der diesjährigen Dancing with the Stars-Staffel. Die Teilnahme der berühmten Betrügerin endete jedoch kürzlich nach nur zwei Folgen – was die Fans der US-amerikanischen Tanzshow sehr zu freuen scheint. Das wird jetzt unter einem Beitrag auf Instagram deutlich. "Sie war nicht nett, ich bin froh, dass sie aus der Show raus ist", betont beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer anmerkt: "Sie ist undankbar und respektlos gegenüber 'Dancing with the Stars' und ihrem Partner. Sie sah von Anfang an genervt aus."

Den Zuschauern scheint besonders sauer aufzustoßen, dass mit Annas Rauswurf auch Profitänzer Ezra Sosa nicht länger über das Tanzparkett schweben darf. Sie sind der Meinung, er hätte eine bessere Tanzpartnerin verdient gehabt. "Ich kann es kaum erwarten, Ezra in der nächsten Staffel mit jemandem zu sehen, der tatsächlich dabei sein will", findet ein User. Dem schließt sich ein weiterer an: "Tut mir so leid, Ezra, du hättest jemanden mit einer besseren Einstellung gebraucht."

Wie People berichtete, schien aber auch die 33-Jährige nicht besonders traurig über ihren Exit zu sein. Auf die Frage der Moderatorin Julianne Hough (36), was sie aus ihrer Zeit bei "Dancing with the Stars" mitnehme, antwortete sie: "Nichts." Die schroffe Antwort sehen Fans als weiteren Punkt, der den Rauswurf der Hochstaplerin rechtfertigt – abgesehen davon, dass sie der Meinung sind, Anna hätte aufgrund ihrer kriminellen Vergangenheit sowieso "nicht an der Show teilnehmen dürfen", wie es auf Instagram heißt. Sie hatte sich vor einigen Jahren als Erbin ausgegeben und Hotels, Geschäftsleute, Banken sowie vermeintliche Freunde um Geld betrogen, weswegen sie 2019 zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden war.

Instagram / theannadelvey Ezra Sosa und Anna Sorokin bei "Dancing with the Stars", September 2024

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht, Mai 2019

