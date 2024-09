Anna Sorokin sauer auf frühes "Dancing with the Stars"-Aus

Anna Sorokin (33) wollte in diesem Jahr eigentlich ihr Können bei Dancing with the Stars unter Beweis stellen. Doch für die berühmte Hochstaplerin endete die Tanzshow schon in Runde zwei. Das könne Anna überhaupt nicht verstehen, wie sie im Podcast "MisSPELLING" mit ihrer Show-Kollegin Tori Spelling (51) erzählt: "Ich hatte das Gefühl, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, mich in die Show zu bekommen und mir das Gefühl zu geben, dass ich mich wohlfühle, nur um mich so früh auszuschließen. Ich sehe es als einen Versuch, uns zu blamieren, wenn wir vor Eric Roberts oder Reginald VelJohnson (72) in einem Tanzwettbewerb ausscheiden."

Tatsächlich mussten Tori und Anna "Dancing with the Stars" als Erste verlassen. Vor ihrem Rauswurf sei die 33-Jährige jedoch immer tatkräftig von allen Seiten unterstützt worden und es seien ihr Tipps gegeben worden, wie sie sich verbessern könne. "Ich weiß, dass die Show sich sehr darüber gefreut hat, mich dabei zu haben, aber der Großteil des Publikums sind nicht die Leute, die sich normalerweise über mich freuen würden", beschwert sich Anna im Podcast und fügt hinzu: "Ich hatte nie hohe Erwartungen an die Show."

Damit spielt Anna auf die vielen negativen Kommentare an, die sich nach ihrem frühen Aus in der Tanzshow unter einem Instagram-Beitrag sammelten. "Sie war nicht nett, ich bin froh, dass sie aus der Show raus ist", kommentierte ein Nutzer. "Sie ist undankbar und respektlos gegenüber 'Dancing with the Stars' und ihrem Partner. Sie sah von Anfang an genervt aus", kritisierte ein weiterer Fan.

Getty Images Anna Sorokin im September 2024

Instagram / theannadelvey Ezra Sosa und Anna Sorokin bei "Dancing with the Stars", September 2024

