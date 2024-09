Anna Sorokin musste vor Show-Teilnahme mit Behörden sprechen

Anna Sorokin (33), die als Hochstaplerin international berühmt wurde, wird an der neuen Staffel von Dancing with the Stars teilnehmen. Im Interview mit People verrät die gebürtige Russin nun, dass sie vor ihrer Teilnahme an der Show einige Hürden meistern musste. Um ihr Tanzbein im TV schwingen zu können, musste sie nämlich eine Genehmigung von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde einholen. Da die Show in Los Angeles gedreht wird und sie derzeit aufgrund ihres laufenden Abschiebungsverfahrens unter Hausarrest in New York City lebt, benötigte sie eine Erlaubnis, zu reisen. "Es hat ungefähr zehn Tage gedauert, bis alles genehmigt wurde", berichtet Anna.

Als sie endlich die Erlaubnis bekam, machte sich die einstige Betrügerin sofort auf den Weg: "Als ich die Genehmigung bekam, war es kurz vor dem Start, also flog ich quasi am nächsten Tag nach Los Angeles und beschloss, warum nicht?" Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Ezra Sosa wird sie also bald über das Tanzparkett wirbeln. Dabei muss sie allerdings immer ihre Fußfessel tragen. Auf die Frage, ob sie wegen ihrer umstrittenen Besetzung Sorge vor negativen Reaktionen hat, antwortet Anna deutlich: "So ernst ist es nicht. Wenn jemand so verärgert über die Besetzung für eine Tanzshow ist, weiß ich nicht, was ich ihm sagen soll." Neben der 33-Jährigen werden auch Prominente wie Phaedra Parks, Eric Roberts und Tori Spelling (51) in der neuen Staffel von "Dancing with the Stars" dabei sein.

Anna wurde 2019 wegen schwerer Diebstähle verurteilt und hatte eigentlich eine Haftstrafe von vier bis zwölf Jahren anzutreten, wurde jedoch aufgrund guter Führung im Februar 2021 entlassen. Nach ihrer Entlassung saß sie zunächst in Abschiebehaft. Im Oktober vergangenen Jahres durfte sie die Einrichtung gegen eine Zahlung von umgerechnet 9.000 Euro und unter strengen Auflagen entlassen. Seitdem lebt sie unter Hausarrest in New York und kämpft gegen ihre Abschiebung.

Anzeige Anzeige

Splash News / ActionPress Anna Sorokin vor ihrem Apartment in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie denkt ihr, wird sich Anna mit der Fußfessel beim Tanzen schlagen? Sie wird das meistern! Ich finde es toll, dass sie an der Show teilnimmt. Das wird sie sicher behindern… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de