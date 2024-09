Anna Sorokin begeistert Jury bei "Dancing with the Stars"

Anna Sorokin (33), die berühmt-berüchtigte Hochstaplerin, feierte am Dienstag ihr Debüt in der beliebten TV-Show Dancing with the Stars – und hinterließ bei der Jury einen bleibenden Eindruck. Zusammen mit dem Profitänzer Ezra Sosa legte Anna einen beeindruckenden Cha-Cha-Cha zum Song "Espresso" hin. Besonders auffallend war ihre mit Strass besetzte Fußfessel, die sie perfekt auf ihr buntes Fransen-Outfit abgestimmt hatte. Der sonst so strenge Juror Derek Hough (39) – so etwas wie der amerikanische Joachim Llambi (60) – war nach ihrer Performance baff. "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Du hast das Talent, eine wunderbare Tänzerin zu sein. Ich bin total überrascht", erklärte er nach ihrer Tanzeinlage in der Show.

Auch Jury-Kollegin Carrie Ann Inaba (56) war absolut überwältigt von Annas Auftritt: "Als du auf die Tanzfläche gekommen bist, hat sich die Energie in diesem Raum verändert." An die Kritiker richtete sie daraufhin noch einen Appell: "Lasst uns dem Ganzen eine echte Chance geben." Die Teilnahme der einstigen Betrügerin an der Tanzshow war nämlich von Anfang an umstritten, da sie eigentlich derzeit noch für ihre Taten in New York unter Hausarrest steht. Die US-Einwanderungsbehörde ICE musste ihr eine Sondergenehmigung erteilen, damit sie für ihre Auftritte nach Los Angeles reisen kann.

Anna ist eine deutsch-russische Hochstaplerin, die zwischen 2013 und 2017 New Yorks Elite um umgerechnet mehr als 250.000 Euro betrog. Bis Oktober 2022 saß die junge Frau, auch bekannt unter dem Pseudonym Anna Delvey, in Abschiebehaft, um nach Deutschland ausgeliefert zu werden. Schon 2019 startete sie nach ihrer Verurteilung ihr Comeback in der Öffentlichkeit. Einem breiten Publikum wurde ihre Geschichte durch die Netflix-Serie "Inventing Anna" bekannt. Ihr Auftritt bei "Dancing with the Stars" ist nun ein weiterer Schritt, mit dem sie ihren Lebensweg unter neuen Vorzeichen fortsetzt.

Getty Images Anna Sorokin, Hochstaplerin

Getty Images Anna Sorokin im Mai 2019

