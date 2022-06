Süße News von Shay Mitchell (35)! Anfang Februar hatte die einstige Pretty Little Liars-Darstellerin verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwartet. Sie und ihr Partner Matte Babel (41) sind bereits stolze Eltern von Töchterchen Atlas. Während ihrer Schwangerschaft setzte die Beauty ihren Babybauch immer wieder ganz sexy in Szene. Nun war es endlich so weit: Shays Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Das bestätigte die Schauspielerin gegenüber People. Bereits vor zwei Wochen brachte Shay ihre kleine Tochter gesund und munter zur Welt. Auch die 34-Jährige ist augenscheinlich wohl auf – sie besuchte bereits kurz nach der Geburt ein Beauty-Event in Los Angeles, wie sie im Netz zeigte. Weitere Details wie den Namen ihres zweiten Sprösslings wollte sie aber erst mal noch nicht verraten. Ihre erstgeborene Tochter ist nun also eine stolze, große Schwester.

In den vergangenen Tagen hatten ihre Fans im Netz eifrig spekuliert, ob Shay und Matt Baby Nummer zwei bereits in ihren Reihen begrüßt haben. "Sie hat ihr Baby bestimmt schon längst bekommen. Komm schon, Shay. Sag es uns endlich", schrieb ein Follower auf Instagram unter einem ihrer Schwangerschaftsschnappschüsse.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell im April 2022

Instagram / shaymitchell Matte Babel und Shay Mitchell

