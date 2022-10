Neue Datingshow: So kam "Love is King" bei den Zuschauern an

Heute Abend feierte die neue Datingshow "Love is King" den Auftakt im TV! Das neue Format mit Moderatorin Olivia Jones (52) setzt statt modernen Dates auf märchenhaftes Ambiente: Elf Singles werden auf einem Schloss zu Prinzen und Prinzessinnen und suchen in altertümlichen Kostümen nach der großen Liebe. Aber wie kam die erste Folge von "Love is King" denn bei den Zuschauern an?

Nach der Ausstrahlung der ersten Folge teilten zahlreiche Zuschauer ihre Meinung zu dem Format auf Twitter – und dabei gingen die Urteile stark auseinander. "'Bridgerton' auf Wish bestellt", "War richtig peinlich. Ich denke nicht, dass ich das eine Staffel durchhalte" oder auch "Was beim 'Love Island'-Casting übrig blieb, kann immer noch zusammengekehrt und in alte Kostüme gesteckt werden", kritisierten unter anderem drei Zuschauer die Show.

Einige andere User waren von "Love is King" aber hingegen total angetan. "Irgendwie finde ich die Idee von dem Format witzig. Ich glaube, das Ganze war schon aufwendiger zu produzieren" oder auch "Aber mal schön, ein Trash-Format zu gucken, das nicht auf einer Müllhalde spielt", schrieben beispielsweise zwei Nutzer.

Die Kandidatinnen von "Love is King"

Olivia Jones, TV-Star

Szene aus "Love is King"

