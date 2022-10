Selten! Kylie Jenner postet neue Aufnahme von ihrem Sohn

Kylie Jenner (25) gewährt seltene Einblicke in ihren Familienalltag! Im Februar begrüßten die The Kardashians-Bekanntheit und ihr Partner Travis Scott (31) ihr zweites Kind auf der Welt. Nach ihrer Tochter Stormi (4) durften sie sich über einen Sohn freuen. Bislang gab die Unternehmerin aber nur wenig Details über ihn preis: Es ist lediglich bekannt, dass der Kleine nach seiner Geburt umbenannt wurde und nicht mehr Wolf heißt. Dafür ließ Kylie ihre Fans jetzt ein Stück weit an ihrem Familienglück teilhaben: Sie postete ein rares Foto mit ihrem Baby!

Nachdem die 25-Jährige am Wochenende auf der Pariser Fashion Week zu Gast war, kehrte sie nun zu ihrer Familie nach Calabasas zurück. Auf ihrem Instagram-Account hielt Kylie diesen Moment fest. Während ihre Kids auf einem Bild Schuhe im Partnerlook tragen, ist die stolze Mutter auf einer weiteren Aufnahme mit ihrem Sohnemann alleine zu sehen. Auf dem Schnappschuss trägt sie einen schwarzen Bikini und kuschelt dabei mit dem Kleinen am Pool. "Zuhause", schrieb sie dazu.

Anfang September hatte Kylie in der "Late Late Show" bereits preisgegeben, warum sie den Namen ihres Kindes immer noch nicht verraten hat: Der Babyname stehe nämlich noch gar nicht fest! "Travis mag es, ihn manchmal zu verändern. Den einen Tag sagt er 'Oh, der Name ist wirklich cool' und nennt ihn wieder um", erläuterte sie.

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Kinder im Oktober 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

