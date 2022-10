Sommerhaus-Patrick bekommt Hate: Antonia nimmt ihn in Schutz

Antonia Hemmer (22) verteidigt ihren Partner Patrick Romer (26)! Das Bauer sucht Frau-Pärchen kämpft im Sommerhaus der Stars gegen andere Paare um den Sieg – dabei fällt das Duo aber leider nicht nur durch seinen Kampfgeist auf, sondern auch dadurch, dass der Rinderzüchter seine Freundin regelmäßig runtermacht. Nicht nur die anderen Kandidaten, sondern auch die Zuschauer schockierte dieses Verhalten. Viele kritisierten Patrick daher öffentlich auf Social Media. Antonia macht deswegen nun aber eine ordentliche Ansage!

In ihrer Instagram-Story platzte der Blondine der Kragen. "Patricks Verhalten im Sommerhaus war in einigen Momenten unverzeihlich, aber wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Das, was seit einigen Folgen hier auf Instagram und TikTok passiert", ärgerte sie sich. Damit meine sie vor allem User mit großer Reichweite, die selbst TV-erfahren sind. "Gerade diese Leute müssten eigentlich am besten wissen, wie nervig es ist, wenn permanent jemand anderes über dich oder deine Beziehung urteilt. [...] Widerlich seid ihr, widerlich", wetterte die 22-Jährige.

Antonia und Patrick würden sich lieben und seien ein glückliches Paar – daran könnten auch die Kommentare oder Nachrichten nichts ändern. Dennoch erkennt die Beauty offenbar auch, dass das Verhalten ihres Partners im Sommerhaus nicht optimal war: "Wir sehen unsere Fehler ein und arbeiten privat an unserer Beziehung. Auch ich sehe durch die Ausstrahlung vieles, das ich mir nicht mehr gefallen lassen kann oder darf."

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

