Vergnügt: Prinz William und Kate mixen Cocktails in Belfast

Was für ein Duell! Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sind wieder unterwegs. Nach dem offiziellen Ende der Trauerzeit reisten der Thronfolger und seine Frau gemeinsam nach Nordirland. In Belfast soll das Paar einen strammen Zeitplan gehabt haben. Bei ihrem zweiten Halt in der nordirischen Stadt soll es dagegen nun etwas ausgelassener zugegangen sein. Prinz William und Prinzessin Kate duellierten sich im Cocktailmixen!

Im Rahmen ihrer Reise nach Nordirland besuchten die beiden Royals auch den Handelsmarkt in Belfast. In der Bar des Unternehmers Will Neill soll zwischen den Eheleuten kurz darauf ein Duell stattgefunden haben. Die Stimmung zwischen William und Kate wirkte ausgelassen, was sie auch in einer Instagram-Story mit ihren Fans teilten. Prinz William soll sein Getränk schneller als seine Frau gemixt haben und ging somit als Gewinner aus dem kleinen Wettstreit hervor.

Wie gerne die zwei gegeneinander antreten, zeigten sie schon mehrfach. Wenn es um Sport geht, werden William und Kate immer wieder von ihrem Ehrgeiz gepackt. Dass die Eltern dreier Kinder auch ihre Zeit zu zweit sehr genießen, sah man bereits bei ihrer Karibik-Reise im März dieses Jahres.

Action Press Prinzessin Kate in Belfast

Getty Images Prinz William, 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2022 in Jamaika

