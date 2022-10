Wortkarg: Hat Pietro Lombardi keine Lust auf eine Hochzeit?

Wie steht Pietro Lombardi (30) zum Thema Heirat? Der Sänger und seine Partnerin Laura Maria Rypa (26) führten in den vergangenen Jahren eine turbulente On-off-Beziehung. Inzwischen scheinen die beiden sich aber endgültig für ein Leben miteinander entschieden zu haben – die beiden erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Baby. Aber wie sieht es mit anderen Zukunftsplänen aus? Pietro reagierte auf die Hochzeitswünsche seiner Laura nun eher verhalten...

In ihrem Podcast "Laura und Pietro - On Off" plauderte Laura aus, dass eine Hochzeit die ultimative Krönung für ihr Liebesglück mit Pietro wäre: "Welche Frau wünschst sich keinen Heiratsantrag, wenn man ein Kind zusammen bekommt. Wer wünscht sich das nicht, vorher noch zu heiraten." Es entstand daraufhin aber der Eindruck, dass dieses Thema nicht zum ersten Mal auf den Tisch gekommen ist – der Musiker scheint von der Idee aber nicht allzu begeistert zu sein. "Mittlerweile sage ich euch ehrlich: Wenn er mich nicht heiraten möchte, dann möchte er es halt nicht. Aber als Frau wünscht man sich es natürlich. Es gibt nichts Schöneres", betonte Laura.

Pietro wollte sich zu Lauras Vorstellung, noch vor der Geburt in den Hafen der Ehe zu schippern, wohl lieber nicht äußern und schwieg stattdessen. Mehr als ein verhaltenes "Ähm ja", brachte der "Cinderella"-Interpret nämlich nicht hervor.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

