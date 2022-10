Gerichtstermin von Oliver Pocher und Fat Comedy steht fest

Der Zoff zwischen Oliver Pocher (44) und Fat Comedy geht in die nächste Runde! Alles fing mit einer Schelle an, die Oli völlig unerwartet von dem Internet-Comedian im März am Rande eines Boxkampfes kassierte. Anscheinend wollte Fat Comedy dem Komiker für seine "Bildschirmkontrollen" eins auswischen, da Oli damit Influencer-Mobbing betreibe. Weil die beiden sich nicht außergerichtlich einigen konnten, geht der Clinch nun vor Gericht weiter. Dort werden sie wegen eines Äffchenvideos diskutieren. Jetzt wurde bekannt gegeben, wann die Streithähne sich vor Gericht wiedersehen!

Laut Bild ist es am 20. Oktober so weit: Vor der Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main werden Oli und Fat Comedy wegen eines Affenvideos diskutieren. Denn der Bochumer postete nach seinem Schlag gegen Oli ein Video, in dem ein großes Äffchen ein kleines Äffchen ohrfeigt. Die Veröffentlichung des Videos wollte Oli untersagen lassen, Fat Comedy legte aber Widerspruch ein. Seine Anwälte teilten mit: "Angesichts der zu berücksichtigenden medialen Vorgeschichte mutet es nahezu grotesk an, dass der Antragsteller die Veröffentlichung eines frei zugänglichen Äffchenvideos untersagen lassen will." Denn schließlich mache sich Oli selbst ständig öffentlich über andere Influencer lustig.

Die Anwälte von Oli äußerten daraufhin, dass das Landesgericht klären solle, ob der Widerspruch von Fat Comedy zulässig sei. Es komme ihnen merkwürdig vor, dass sich Fat Comedy von seiner bisherigen Wohnanschrift abgemeldet habe, ohne eine neue Adresse mitzuteilen.

