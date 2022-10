Nach Tochter Leni: Auch Heidi Klums Sohn Henry geht zur Uni

Heidi Klum (49) könnte kaum stolzer auf ihren Nachwuchs sein. Die Germany's next Topmodel-Jurorin hat vier Kinder: Leni (18), Henry (17), Johan (15) und Lou (12). Immer wieder beweist das Model, wie sehr ihm die Familie am Herzen liegt. Umso schwerer fiel der TV-Bekanntheit auch der Abschied von ihrer ältesten Tochter, als sie im Sommer zum Studieren nach New York zog. Nun wurde publik: Auch Heidis Sohn Henry geht wohl bald zur Uni!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 49-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie die Hand ihres Mannes Tom Kaulitz (33) hält. In der Bildunterschrift darunter gab sie die tollen Neuigkeiten bekannt. "Eltern-Lehrer-Abend. College Runde zwei", schrieb sie zu der Aufnahme. Da Henry Heidis zweitältester Spross ist, wird er wohl derjenige sein, der nach seiner Schwester Leni nun sein Studium beginnt.

Immer wieder lässt die Blondine durchblicken, wie schwer ihr der Umzug der ältesten Tochter falle. Die neue Situation bereite ihr manchmal große Sorgen. "Ich rief sie letztens an. Normalerweise nimmt sie ab, aber dann höre ich drei, vier Stunden lang nichts mehr. Und schon geht mir durch den Kopf 'Wo ist sie? Was macht sie gerade? Warum geht sie nicht ran?'", gab Heidi Ende August in der "Late Late Show" ehrlich zu.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Mann Tom Kaulitz im Oktober 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klums Söhne im Juni 2021

Instagram / leniklum Leni und Heidi Klum, September 2022

