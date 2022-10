Noch Freunde: Jennifer Aniston ist mit Ex Justin unterwegs!

Zwischen Jennifer Aniston (53) und ihrem Ex Justin Theroux (51) scheint es auch nach all den Jahren kein böses Blut zu geben. Von 2015 bis 2018 waren die Schauspielerin und der Regisseur glücklich miteinander verheiratet. Doch auch nach ihrer Trennung standen sich die beiden Hollywood-Stars weiterhin sehr nahe. Jetzt wurden Jennifer und Justin bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden gesehen.

Am vergangenen Freitag entdeckte ein Fan die ehemaligen Eheleute in einem Restaurant in Brooklyn und schoss kurzerhand ein Foto, das wenig später von der Klatsch-Seite DeuxMoi auf Instagram veröffentlicht wurde. Neben Jen und Justin waren auch andere Berühmtheiten, darunter Howard Stern (68), Jason Bateman (53), Jon Hamm (51) und Jimmy Kimmel (54) vor Ort. Auf den Schnappschüssen ist zu erkennen, dass sich die Freundesgruppe sehr zu amüsieren schien. Der Drehbuchautor wurde zudem von einer unbekannten Frau begleitet, die während des Dinners neben dem 51-Jährigen Platz genommen hatte – ob es sich bei der Dame um Justins Date handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatten die ehemalige Friends-Darstellerin und Justin eine kleine Reunion gefeiert. Bei den Dreharbeiten zu "Live in Front of a Studio Audience" waren sich die beiden über den Weg gelaufen. Von dem Treffen hatte der "The Leftovers"-Darsteller im Anschluss auch ein Foto geteilt.

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

Instagram / justintheroux Jennifer Aniston und Justin Theroux im Dezember 2021

