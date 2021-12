Zwischen Jennifer Aniston (52) und Justin Theroux (50) fließt kein böses Blut! Im August 2015 waren die beiden Schauspieler gemeinsam vor den Traualtar getreten, nachdem sie sich bei "Wanderlust – Der Trip ihres Lebens" kennengelernt hatten. Doch die Ehe der beiden Turteltauben hielt nicht lang. Bereits nach zwei Jahren gaben sie im Februar 2018 ihre Trennung bekannt. Jetzt trafen sich Jen und Justin bei einem ganz besonderen Projekt wieder.

Wie ein Foto, das der "The Leftovers"-Darsteller nun in seiner Instagram-Story teilte, beweist, lief sich das ehemalige Paar bei den Dreharbeiten zu "Live in Front of a Studio Audience" über den Weg. Auf dem Bild scheinen die Blondine und ihr Ex-Mann sehr vertraut, denn sie posieren innig nebeneinander. Offenbar verstehen sich die beiden Berühmtheiten trotz ihrer gescheiterten Ehe also noch gut miteinander. Bei genauer Betrachtung ist zudem zu erkennen, dass Ann Dowd (65) zwischen Jennifer und Justin hervorlugte. Das Reunion-Foto betitelte der 50-Jährige anschließend mit dem Wortwitz "Anne-Sandwich".

In dem TV-Special, das von dem in Washington geborenen Regisseur coproduziert wurde, schlüpfte Jennifer in die Rolle der Blair Warner aus "Facts of Life". Gemeinsam mit Anne stellte die 52-Jährige in der dritten Folge der Show eine Episode der beliebten Sitcom aus den 80ern nach. Die "The Handmaid's Tale"-Darstellerin spielte in der Neuinterpretation dabei das jüngste Kind der Familie, Mrs. Garret.

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston, Februar 2013

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

