Ohne BH? Sängerin Doreen Steinert zieht im Netz fast blank!

Doreen Steinert (35) zeigt gerne, was sie hat! Die Sängerin ist bereits Mitte 30, doch vom Altern kann bei ihr optisch derzeit noch nicht die Rede sein – zumindest, wenn man sich aktuelle Pics von ihr anschaut. Denn immer wieder lichtet sich die ehemalige Popstars-Kandidatin in knappen Looks ab und präsentiert sich verführerisch in den sozialen Netzwerken. Auf einem ihrer neuesten Bilder scheint Doreen sogar ihren BH vergessen zu haben!

Am Dienstag teilte die Ex-Partnerin von Rapper Sido (41) in ihrer Instagram-Story einen sexy Schnappschuss. Rund 16,5 Tausend Followern zeigte sie sich posierend vor einem Spiegel, während sie ein Selfie von sich knipste. Das Auffällige dabei? Die Beauty trägt offenbar keinen BH! In ihrem schwarzen, kurzen Kleidchen mit weitem Ausschnitt ließ sie fast freien Blick auf ihre Oberweite.

Doreen polarisiert aber gerne auch in Outfits mit BH. So veröffentlichte die Songwriterin auf ihrem Instagram-Kanal in der Vergangenheit schon häufiger Bilder von sich in verführerischen roten Dessous oder setzte ihr Dekolleté gekonnt in Szene.

