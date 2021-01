Doreen Steinert (34) lässt ihre Brüste an die frische Luft! Dass die einstige Popstars-Gewinnerin es liebt, sich sexy vor der Kamera zu räkeln – und dabei meist auf viel nackte Haut setzt, ist ihren Fans längst bekannt. So überraschte die Sängerin zuletzt nicht nur mit einem Schnappschuss, der vermuten ließ, dass sie gerne mal auf Unterwäsche verzichtet, sondern auch mit einem Clip vom Gassi gehen. Beim Spazieren mit ihren Hunden trug sie keinen BH. Jetzt setzt Doreen erneut ihre Oberweite in Szene: Auf einem neuen Foto springt ihr Busen den Betrachtern geradezu entgegen.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet Reen, wie der Künstlername der Musikerin lautet, zwei Bilder, die einigen ihrer Follower schlichtweg den Atem rauben. Während sie auf dem ersten Foto die Arme hinter dem Kopf verschränkt und lasziv in die Kamera schaut, guckt sie auf dem zweiten Bild erst gar nicht in die Kamera. Leicht nach vorne gebeugt fallen dann allerdings ihre Brüste fast aus dem knappen Kleidchen heraus. Das Mini-Dress ist superweit ausgeschnitten und der V-Ausschnitt endet nicht weit über dem Bauchnabel.

Die Fans der Blondine sind von den ultraheißen Aufnahmen schlichtweg begeistert. Neben Reality-Sternchen Sarah Knappik (34) hinterlassen zahlreiche Follower Komplimente für ihr Idol. "Supercooles Outfit" oder "Was eine Hammer-Frau", lauten nur zwei der Kommentare.

