Quelle verrät: Prinz Andrew schlief täglich mit anderer Frau

Steht Prinz Andrew (62) bald der nächste PR-Albtraum bevor? In den vergangenen Jahren sorgte der Duke of York immer wieder für negative Schlagzeilen: So soll er beispielsweise in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen zu sein. Eine neue Dokumentation beleuchtet nun die Freundschaft zwischen dem Sexualstraftäter und dem britischen Royal: Dabei kommen auch allerlei anstößige Details über Andrews Leben ans Licht.

In einer neuen Dokumentation namens "Prince Andrew: Banished" (zu Deutsch: "Prinz Andrew: Verbannt") kommen viele ehemalige Angestellte des 62-Jährigen zu Wort, die einige frivole Dinge über den Sohn der Queen (✝96) zu berichten haben. So erzählte der einstige Sicherheitsmitarbeiter Paul Page zum Beispiel, dass Prinz Andrew nach der Trennung von Sarah Ferguson (62) nahezu jeden Tag mit einer anderen Frau Sex hatte. "Wir haben immer gescherzt, dass er eine Drehtür in seinem Schlafzimmer haben sollte. [...] Die Anzahl der Frauen, die dort ein und aus gingen, war so groß", erinnerte er sich.

Auch andere Weggefährten und royale Experten äußerten sich in dem rund 90-minütigen Film zu den Vorlieben des zweifachen Vaters. So berichtete die Journalistin Helen Kirwan-Taylor beispielsweise, dass damals auf jeder Party darüber gesprochen worden sei, dass Andrew seine Hose nicht geschlossen halten könne. "Er hat nie geraucht, Drogen genommen oder Alkohol getrunken. Seine einzige große Leidenschaft war Sex", versicherte der Royal-Autor Phil Dampier in der Doku.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerprozession für die Queen, September 2022 in Edinburgh

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, britischer Royal

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, März 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de