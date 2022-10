Zehn Jahre auf YouTube! Dagi Bee schwelgt in Erinnerungen

Dagi Bee (28) nimmt ihre Fans mit auf eine Zeitreise! Ähnlich wie Bibi Claßen (29), Paola Maria (28) und Co. zählt die Webvideoproduzentin zu den YouTubern der ersten Stunde. Schon lange bevor der Job Influencer richtig populär wurde, verdiente sie mit ihrem Beauty-Content ihr erstes Geld. Bis heute gehört die Mutter eines Sohnes mit ihren Millionen Followern zu den erfolgreichsten Webstars Deutschlands – und ist schon längst nicht mehr von den Social-Media-Plattformen wegzudenken. Jetzt feiert Dagi ein erstaunliches Jubiläum: zehn Jahre auf YouTube!

Am 7. Oktober 2012 hat die damals 18-jährige Dagi ihr allererstes Video hochgeladen: Der sechsminütige Clip drehte sich um das Thema "No-Gos bei Jungs". In ihrer Instagram-Story äußerte die Frau von Eugen Kazakov (28) sich jetzt ganz emotional: "Ihr habt die letzten zehn Jahre meines Lebens live und ungefiltert miterlebt – das ist so verrückt! Ich danke jedem Einzelnen, der mich auf meinem Weg begleitet hat." Dazu veröffentlichte sie ein paar alte Aufnahmen aus ihrer Anfangszeit als YouTuberin: Die Bilder zeigen sie mit ihren verrücktesten Haar-Experimenten auf ihrem ersten roten Teppich und bei ihrem ersten Fan-Treffen.

Ein Schnappschuss zeigt Dagi auch mit ihrer einstigen BFF und Kollegin Bibi. In der Bildunterschrift schwärmte die 28-Jährige: "Ihr habt miterlebt, wie ich neue Freundschaften geschlossen habe, die so viele von euch auch geprägt haben." Kanntet ihr sie vor zehn Jahren auch schon? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee im Jahr 2014

Anzeige

Instagram / dagibee YouTube-Star Dagi Bee im Jahr 2012

Anzeige

Instagram / dagibee Bibi Claßen und Dagi Bee im Jahr 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de