Brittney Griner im Gefängnis: Ihre Ehefrau fürchtet um sie

Brittney Griners (31) Ehefrau Cherelle ist in großer Sorge. Anfang August wurde die Sportlerin in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Grund? Bei der Sicherheitskontrolle am Moskauer Flughafen hatten Beamte Haschisch-Öl sowie Vape-Kartuschen im Gepäck der Basketballerin gefunden. Wie die US-Amerikanerin beteuerte, habe es sich um medizinisches Cannabis gehandelt. Dennoch wurde sie wegen Drogenbesitzes verurteilt. Nun äußerte sich ihre Partnerin Cherelle erstmals in einem Interview dazu und zeigte sich besorgt.

"Für mich fühlt es sich an, als wäre sie eine Geisel", stellte die Ehefrau der inhaftierten Sportlerin in einem Interview mit "CBS Mornings" klar. Cherelle frage sich täglich, ob sie ihre Liebste je wiedersehen wird. "Das macht mir Angst, denn wenn man sich Filme ansieht, gehen solche Situationen manchmal nicht gut aus", machte sie deutlich. Dass die ganze Situation so unvorhersehbar sei und sich immer wieder etwas verändere, bereite ihr zudem große Sorgen.

Doch im Kampf um Brittneys Freiheit bekommt Cherelle namhafte Unterstützung, für die sie sehr dankbar ist. "Ich möchte mich bei Präsident Biden für das gestrige Treffen und für die Bemühungen um die Freilassung meiner Frau bedanken", schrieb die US-Amerikanerin vor wenigen Wochen auf Instagram.

Instagram / cherelletgriner Brittney Griner und ihre Frau Cherelle

Instagram / cherelletgriner Brittney und Cherelle Griner, 2012

Getty Images Joe Biden im September 2022

