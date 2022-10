Cut-Out-Jeans: Rita Ora liefert ihren Fans einen Po-Blitzer!

Rita Ora (31) ist mal wieder in ihrem Element! Die Sängerin liebt es offenbar, sich in verschiedenste Outfits zu schmeißen. Sei es ein lässiger Hippie-Look mit einer ausgestellten Hose, kombiniert mit einem Fransen-Top – oder ein hautenges, elegantes Dress: Die Fans der "I Will Never Let You Down"-Interpretin schwärmen stets von ihrem Modegeschmack. So auch jetzt: Ritas Community wird bei diesem Anblick ganz heiß!

Auf Instagram teilte die Beauty eine Bilderreihe, um ihr gleichzeitig cooles und heißes Outfit zu präsentieren. Rita posierte in einer Cut-Out-Jeans und gewährte dabei tiefe Einblicke. So sah man ihr Hüfttattoo und auch ein kleiner Po-Blitzer blieb den Fans nicht verwehrt – und diese feierten es total! Zahlreiche Abonnenten hinterließen Flammen-Emojis unter dem Beitrag.

Aber auch Kommentare wie "Du Königin" und: "Wunderschöne Frau" sind mehrmals zu finden. Rita selbst schrieb zu den Schnappschüssen dazu: "Kaffeepäuschen und Zoom-Calls." Scheint ganz so, als würde sie momentan intensiv an etwas arbeiten.

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Juli 2022 in London

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sängerin Rita Ora bei der Premiere von "Eternals", 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de