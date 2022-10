Hat Pete Davidson sein Tattoo für Kim K. entfernen lassen?

Ist Pete Davidson (28) etwa dabei, alle Spuren seiner Beziehung mit Kim Kardashian (41) zu vernichten? Nachdem die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sich von ihrem Ex Kanye West (45) getrennt hatte, war sie eine Beziehung mit dem Comedian eingegangen – die stürmische Romanze hielt jedoch nur wenige Monate. In dieser Zeit hatte der Entertainer sich jedoch mehrere Tattoos für die Unternehmerin stechen lassen – lässt Pete die Erinnerungen an Kim auf seiner Haut nun entfernen?

Pete wurde von Paparazzi in New York abgelichtet. Auf den Bildern springt besonders ein kleines Detail ins Auge: An der Stelle, wo eigentlich Petes "My Girl is a Lawyer"-Tattoo (z. Dt.: "Meine Freundin ist eine Anwältin") prangte, klebt nun ein großes Pflaster – hat der Frauenschwarm das Tintenwerk etwa entfernen lassen?

Es ist nicht das einzige Tattoo, welches der 28-Jährige sich zu Ehren seiner damaligen Freundin stechen ließ. Angeblich steht Kims Name auf seiner Brust – die Stelle über seinem Schlüsselbein zieren außerdem die Worte "Jasmine" und "Aladdin". Schließlich hat Pete an seinem Hals aber auch noch die Initialen von Kim und ihren vier Kids tätowiert.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

