Kim Kardashian von Pete getrennt: Das soll der Grund sein!

Warum genau haben Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) die Beziehung beendet? Rund neun Monate lang sorgte ihre Liebesgeschichte regelmäßig für Schlagzeilen. Vor ein paar Tagen dann der Schock: Die Ex von Kanye West (45) soll sich von dem Comedian getrennt haben! Ein offizielles Statement der beiden blieb bisher aus. Auch über die Hintergründe kann man nur spekulieren. Doch jetzt behauptet ein Insider: Kim hat aus mehreren Gründen die Reißleine gezogen...

Ein Vertrauter der Reality-TV-Bekanntheit betonte nun gegenüber New Magazine: "Der Altersunterschied zwischen ihnen wurde immer spürbarer. Sie ist einfach reifer als Pete." Doch die rund 13 Jahre Unterschied sollen nicht das einzige Problem in ihrer Beziehung gewesen sein – sondern auch der Faktor, dass Pete zum Arbeiten aktuell sehr weit weg lebt! "Dass er die ganze Zeit in Australien war, hat es ihnen sehr schwer gemacht. Die Zeitverschiebung war auch sehr hart für beide. Beziehungen über große Entfernungen sind einfach schwierig."

Viele Fans hatten vermutet, dass Kim sich aufgrund von Kanyes öffentlichen Anfeindungen gegen Pete für die Trennung entschieden hat – auch um ihre Kids vor dem damit einhergehenden Drama zu schützen. Doch diese These unterstützte die Quelle nicht: "Die Kinder wussten nichts von dem Streit, den ihr Vater mit Pete hatte." Zum Schluss verriet der Insider noch: Pete soll wegen des Liebes-Aus "am Boden zerstört" sein. Sie hingegen würde es besser wegstecken.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de