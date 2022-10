Trotz Leo-Flirt: Ex-Paar Gigi Hadid und Zayn verstehen sich!

Diese beiden scheinen alles im Griff zu haben! Die Liebe zwischen Gigi Hadid (27) und Zayn Malik (29) sollte nicht halten. Die Eltern einer gemeinsamen Tochter entschieden vergangenes Jahr, getrennte Wege gehen zu wollen. Nach ein paar Startschwierigkeiten schienen sie sich vor allem für ihr Kind gut zu verstehen. Doch nachdem dem Model ein Flirt mit Hollywood-Hottie Leonardo DiCaprio (47) nachgesagt wurde, entfolgte ihr Ex ihr auf Insta. Von einem Rosenkrieg bei Zayn und Gigi soll aber trotzdem nicht die Rede sein!

Fans spekulierten, dass es dem Sänger gar nicht gepasst haben könnte, seine Ex so vertraut mit Leo zu sehen. Doch ein Insider betonte gegenüber Us Weekly: Da fließt kein böses Blut und Gigi soll alles versuchen, damit es so bleibt! "Jetzt, wo sie sich wieder besser mit Zayn versteht, hat sie eine Mauer aufgebaut – ihr Co-Parenting funktioniert gut", meinte die Quelle. Gigi scheint den Titanic-Star also nur langsam an sich heranzulassen, um das Verhältnis zu Zayn nicht zu gefährden.

"Sie mag Leo sehr und ist an einer Beziehung interessiert – aber sie ist eben auch ziemlich beschäftigt mit ihrer Modelkarriere und ihrem Alltag als Mama", heißt es weiter. Daher soll es der 27-Jährigen auch gelegen kommen, dass der Schauspieler so locker ist. "Ihre Beziehung zueinander ist sehr einfach und zwanglos", erzählte ein weiterer Informant.

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik

Getty Images Gigi Hadid im September 2021 in New York City

