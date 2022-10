Kuss mit Anne Wünsche: Twenty4Tims Musikvideo geht viral!

Twenty4Tim (22) ist zu Tränen gerührt. Im April veröffentlichte der Influencer seinen ersten eigenen Song namens "Bling Bling" und sorgte damit für mächtig Aufruhr. Schon vor dem Release der Single hagelte es eine Menge Kritik. Doch davon ließ sich der Social-Media-Star offensichtlich nicht beirren und brachte nun seinen zweiten Hit "Gönn Dir" auf den Markt. Doch mit den positiven Reaktionen auf seinen neuen Song hat Twenty4Tim offenbar nicht gerechnet.

Innerhalb weniger Minuten ging der Musikclip bereits viral. So wurde das Video bereits in den ersten 30 Minuten knapp 171.000 Mal geklickt. In seiner Instagram-Story meldete sich der 22-Jährige unter Tränen zu Wort und bedankte sich bei seinen Fans. "Es ist wunderschön, gerade euer Feedback zu lesen und ich bedanke mich einfach, dass ich eine so tolle Community habe", freute sich der Musiker. Er sei sehr stolz, dass nun jeder sehen könne, wie viel Arbeit er in den Clip zu seinem Song investiert habe.

Auch Anne Wünsche (31) meldete sich nach der Veröffentlichung des Clips zu Wort, denn auch sie war an der Entstehung des Videos beteiligt: Die Influencerin und Twenty4Tim tauschten in dem Clip einen Kuss aus. In ihrer Instagram-Story erinnerte sich die dreifache Mama an die Knutscherei zurück. "Können wir bitte auch noch mal ganz kurz über diesen legendären Kuss reden? Ja, er war feuchtfröhlich. Und er kann gut küssen", schwärmte Anne.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim beim Musikvideodreh zu seiner Single "Bling Bling"

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim in seinem Musikvideos zu "Gönn Dir"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Twenty4Tim

