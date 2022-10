Welche "Masked Singer"-Maske muss unbedingt weiterkommen?

Bei The Masked Singer wird wieder gesungen, gerockt und gerätselt! Vergangene Woche startete die beliebte Gesangsshow schon in die siebte Staffel: Diesmal kämpfen neun Prominente unter aufwendigen Kostümen versteckt um den Sieg, während sich ganz Deutschland den Kopf über die bekannte Stimme zerbricht. In der ersten Show musste sich der Brokkoli demaskieren – darunter steckte Moderatorin Katja Burkard (57). Welche Maske ist jetzt euer Show-Favorit?

Schon vor der Show kannte man die Trillerpfeife, den mysteriösen No Name und das glamouröse Walross Waltraut. Während der Graffitikünstler ganz lässig "Smooth Criminal" von Michael Jackson (✝50) performte, wagte sich der Blechmann an "Lonely" von Bobby Vinton und Waltraut brachte ein poppiges "Move in the Right Direction" von Gossip auf die Bühne. Das geflügelte Goldi – ein affenartiges Wesen – begeisterte mit seiner süßen Art: Es sang "An Angel" von der Kelly Family.

Anschließend performte der tüchtige Maulwurf "Holding out for a Hero" und die mysteriöse Black Mamba machte ihrem Namen mit "Trust in Me" aus dem Dschungelbuch alle Ehre. Für einen Schocker sorgte der Werwolf: Er gab "Hard Rock Halleluja" von der Metalband Lordi zum Besten. Den Abschluss bildete dann die Zahnfee – ein überdimensionaler Zahn mit Krone, Flügelchen und Tutu – mit einem Mariah Carey (53)-Hit. Nun seid ihr gefragt: Welcher der Auftritte hat euch am besten gefallen? Welche Maske darf auf keinen Fall ausscheiden? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Die Trillerpfeife bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber No Name bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Walross Waltraut bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Goldie bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Der Maulwurf bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Black Mamba bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Der Werwolf bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Die Zahnfee bei "Masked Singer" 2022

