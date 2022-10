Die letzte Exit-Challenge: Dieses Paar bleibt im Sommerhaus!

Sie kämpfen um den Einzug in das Halbfinale bei Das Sommerhaus der Stars! Vier Paare kämpfen um den Sieg und wollen Deutschlands stärkstes Promipärchen werden. Nachdem sich Vanessa (29) und Diogo (28) ihren Platz bereits letzte Woche sichern konnten, mussten sich zwei weitere Paare in einer erneuten Exit-Challenge beweisen. In diesem Kampf traten Patrick (26) und seine Freundin Antonia (22) gegen Nathalie und Cosimo (40) an und nutzen ihre letzte Chance. Doch welches Team konnte sich den letzten Platz im Halbfinale sichern?

Bei dem Spiel ging es mehr um Geschick als um den Verstand der Kandidaten. Beim Fangen mussten die Männer als auch die Frauen gegeneinander kämpfen. In dem Hindernislauf mussten die Teams rennen und mit Feingefühl die geschlossenen Gartentore öffnen. Obwohl Nathalie und Cosimo ihr Bestes gegeben haben, konnten Antonia und Patrick die Challenge für sich entscheiden. Somit stehen die beiden mit Team Vanessa und Diogo und Team Christina (34) und Marco (33) im Halbfinale.

Über Twitter teilten die Fans der Sendung kräftig ihre Meinung mit. "Cosimo kann einem schon irgendwie leidtun!", "Schade Cosimo" oder "Ciao Cosimo! Fand ihn und seine Freundin sympatischer als die Bauern!", kommentierten beispielsweise drei User.

RTL Exit-Challenge: Nathalie & Cosmimo und Antonia & Patrick

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

