Diese Sommerhaus-Paare sichern sich die Plätze im Halbfinale

Wer darf ins Halbfinale einziehen? Vier Paare verbleiben noch bei Das Sommerhaus der Stars: Cosimo Citiolo (40) und seine Freundin Nathalie Gaus, Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) und die zwei Nachzügler-Pärchen Marco Cerullo (33) und Christina Grass (34) sowie Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (29). Doch welche drei Paare schaffen es eine Runde weiter und kommen somit dem Finale einen Schritt näher?

Als Erstes konnten sich Marco und Christina sichern. Sie gewannen die "Ich halte die Stange"-Challenge und bekamen somit das erste Ticket. Direkt danach mussten sich die Kandidaten aber wieder bereit machen für das nächste Spiel: "Auf den letzten Drücker". Das gewannen souverän Vanessa und Diogo! "Halbfinale!", jubelten die Reality-TV-Stars daraufhin und fielen sich in die Arme.

Aber welches dritte Paar tritt im Halbfinale an? Das werden die Zuschauer erst in der nächsten Folge zu sehen bekommen. Dort müssen Cosimo und Nathalie dann gegen das Bauer sucht Frau-Pärchen Antonia und Patrick in einer Exit-Challenge antreten. Was glaubt ihr: Wer kommt noch ins Halbfinale? Stimmt jetzt ab!

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, April 2021

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Das Sommerhaus der Stars, RTL Antonia Hemmer und Patrick Romer beim Spiel "Auf den letzten Drücker"

