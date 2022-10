"Game of Thrones"-Schauspielerin Lena Headey hat geheiratet!

Süße Neuigkeiten von Lena Headey (49)! Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Cersei Lannister in der Serie Game of Thrones bekannt. Ihr Privatleben hält sie strikt aus der Öffentlichkeit heraus – doch seit 2020 ist bekannt, dass sie den Schauspieler Marc Menchaca (46) daten soll. Nun sind sie offenbar den nächsten Schritt gegangen: Lena soll ihren Freund geheiratet haben!

Wie Mirror berichtet, haben die zwei in einer romantischen Zeremonie in Italien sich das Jawort gegeben. Mit vielen Freunden und den Familienangehörigen sollen sie sich schon am 6. Oktober getraut haben. Lena trug demnach ein traditionelles weißes Kleid, das eher schlicht gehalten war und aus einem Satinstoff bestand. Dazu trug die 49-Jährige Blümchen im Haar. Der Ozark-Star strahlte hingegen in einem blauen Anzug.

Zu diesem besonderen Anlass haben sich auch zahlreiche Promis auf den Weg nach Italien gemacht: Mit dabei waren Lenas "Game of Thrones"-Kollegen Sophie Turner (26), die ihren Partner Joe Jonas (33) mitbrachte, und auch Peter Dinklage (53). Er spielte in der Serie Lenas Bruder Tyrion Lannister.

Anzeige

Getty Images Marc Menchaca, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lena Headey im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner in Toronto, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de