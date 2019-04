Am vergangenen Montag startete endlich die finale Staffel von Game of Thrones. Monatelang hatten die Fans auf den Show-Start hingefiebert. In wenigen Wochen wird endgültig klar sein, wer sich am Ende auf den Eisernen Thron setzen darf. Klar, dass die Zuschauer jede Szene aus der neuen Episode genauestens unter die Lupe nehmen. Ein entscheidender Moment hätte es allerdings fast nicht bis auf die Bildschirme geschafft: Schauspielerin Lena Headey (45) wollte ursprünglich eine wichtige Szene streichen lassen!

Achtung, Spoiler!

Bereits seit Staffel sieben versucht Euron Graufreud, der Herrscher der Eiseninseln, Königin Cersei ins Bett zu bekommen. In der vergangenen Folge ist ihm das endlich gelungen. Obwohl Cersei anfangs nicht begeistert von Eurons Avancen ist, gibt sie schließlich doch nach und teilt mit dem Flottenkapitän das Bett. Für Cersei-Darstellerin Lena war dieser Handlungsstrang anfangs völlig unverständlich. "Ich habe die ganze Zeit gesagt: 'Sie würde es nicht tun, sie würde es nicht tun, sie würde weiterkämpfen'", erzählte sie im Interview mit Entertainment Weekly. Fast hätte die 45-Jährige mit ihrem Protest gegen die Szene sogar Erfolg gehabt. Wie Euron-Darsteller Pilou Asbaek (37) verriet, hätten die Macher diese Story tatsächlich beinahe gestrichen.

Am Ende konnte Lena allerdings von diesem Teil der Geschichte überzeugt werden – und die Szene blieb in der Episode. "Cersei ist die ultimative Überlebenskämpferin. Sie weigert sich, auf die Knie zu gehen und macht dann Dinge, die sie nicht tun will. Das verleiht dem Ganzen eine traurige Ausdruckskraft", erklärte die Schauspielerin das Handeln ihrer Serienfigur.

Rich Fury/Getty Images "Game of Thrones"-Darstellerin Lena Headey, Januar 2019

Getty Images Pilou Asbaek bei der Premiere der achten Staffel von "Game of Thrones"

Getty Images Lena Headey beim Sundance Film Festival 2019

