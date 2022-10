Kim, J.Lo und Ben: Star-Alarm bei J.R. Ridingers Trauerfeier

Der Tod von J.R. Ridinger führt die Promis zusammen! Anfang September war bekannt geworden, dass der Unternehmer mit 63 Jahren verstorben ist. Anschließend meldeten sich zahlreiche Stars und Sternchen zu Wort und teilten ihre Anteilnahme und Trauer über den Verlust mit. Doch nicht nur online zollen die Berühmtheiten dem früheren CEO von Market America Tribut – auch zu seiner Trauerfeier erschien Hollywoods A-Prominenz in Hülle und Fülle!

Am Samstagabend fand in Miami eine Trauerfeier für den verstorbenen Geschäftsmann statt. Neben seiner Witwe Loren reisten dafür viele Bekanntheiten an – darunter Jennifer Lopez (53) und ihr Mann Ben Affleck (50), wie aktuelle Fotos zeigen. Die Musikerin trug dabei ein schwarzes Kleid, ihr Gatte glänzte in einem klassischen Anzug. Auch Kim Kardashian (41) flog für die Feierlichkeiten nach Florida. Ebenfalls anwesend waren Alicia Keys (41), Larsa Pippen (48) und Jamie Foxx (54).

Der Tod von J.R. war für seine Freunde und Familie völlig überraschend gekommen. Wie seine Ehefrau bekannt machte, starb der Unternehmer während eines Urlaubs mit seinen Liebsten in Kroatien – die Ursache war eine plötzliche Lungenembolie.

Getty Images J.R. Ridinger, Unternehmer

Backgrid/MEGA Kim Kardashian bei der Trauerfeier von J.R. Ridinger

MEGA/Backgrid Alicia Keys bei der Trauerfeier für J.R. Ridinger, Oktober 2022

