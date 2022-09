Kim Kardashian trauert um verstorbenen Freund J.R. Ridinger

Kim Kardashian (41) kann es noch immer nicht fassen. Am Mittwoch ist der Freund der Unternehmerin, J.R. Ridinger, im Alter von 63 Jahren verstorben. Das teilte seine Witwe Loren Ridinger im Netz mit. Bereits seit einigen Jahren war der Unternehmer mit der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit befreundet. Sein Tod traf den TV-Star sehr. Auf Social Media zollte Kim ihrem verstorbenen Freund daher nun Tribut und richtete emotionale Worte an seine Frau.

"Erinnerung zu schaffen, das war es, worin ihr beide am besten ward", schrieb die 41-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte sie zwei Schnappschüsse von J.R. und seiner Ehefrau Loren. "Die Erinnerungen, an J.R. und dich, werden mir ein Leben lang erhalten bleiben [...]. Wir alle werden J.R. sehr vermissen", ist Kims emotionalen Zeilen weiter zu lesen.

Die Ursache für den unerwarteten Tod gab die Ehefrau des Unternehmers bereits bekannt. Der 63-Jährige sei an einer plötzlichen Lungenembolie gestorben, während er gemeinsam mit seiner Familie im Urlaub war. "Mir wurde mein Herz herausgerissen", beschrieb Loren ihre Trauer in dem Statement auf Facebook.

J.R. Ridinger, Unternehmer

Kim Kardashian im Mai 2022

Loren und J.R. Ridinger, 2018

