"Menschlich gesehen Schrott": Sommerhaus-Stars gegen Patrick

Dieses Paar kommt gar nicht gut weg. Bei der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sorgte vor allem ein Team für viel Aufsehen: Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22). Der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer unterdrückte immer wieder seine Freundin und machte sie nieder. Das schockierte im Nachhinein auch den Rest der Kandidaten: Nun wetterten einige Sommerhaus-Stars lautstark gegen Patrick!

Nach dem Finale, bei dem Patrick und Antonia gewannen, trafen sich die Kandidaten in der großen Wiedersehensshow wieder. Vor allem Christina Grass (34) regte sich da über den Rinderzüchter auf: "Sportlich gesehen war es top. Menschlich gesehen Schrott. Es gibt Frauen da draußen, die wegen so einem Verhalten von dir Depressionen bekommen, Patrick", rief sie entsetzt. "Ich finde das auch unterste Schublade [...]. Bodyshaming oder generell die Frau oder Freundin so niederzumachen", steuerte unter anderem Vanessa Mariposa (29) bei.

Doch Antonia und Patrick lassen sich von der ganzen Kritik nicht runtermachen. Sie halten an ihrer Beziehung fest: "Für mich war die Show auch eine Lehre, mich nicht mehr so behandeln zu lassen. Wir arbeiten an unserer Beziehung, wir haben uns ausgesprochen", erklärte Antonia in der Show.

Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Christina Grass, Sommerhaus-Kandidatin 2022

Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

