Nach Verbrennungen: AJ Pritchard und Abbie Quinnen getrennt?

Ist jetzt alles aus? Strictly Come Dancing-Star AJ Pritchard (27) und seine Freundin Abbie Quinnen sind gerade durch eine schwierige Zeit gegangen. Abbie erlitt einen schweren Verbrennungsunfall und im Krankenhaus fürchteten die Ärzte dann sogar kurzzeitig, ihre Atmung könnte aussetzten. Zwar standen zuletzt weitere OPs an, aber sie schien auf dem Wege der Besserung zu sein. Ihr Freund war dabei immer an ihrer Seite – doch jetzt soll die Liebe von AJ und Abbie erloschen sein!

Insider behaupteten gegenüber The Sun, dass AJ die Beziehung zu Abbie beendet habe – für den Internetstar sei das nur schwer zu ertragen. "Er hat letzte Woche mit ihr Schluss gemacht. Sie ist am Boden zerstört", meinte die Quelle. Für die Follower sicher ein Schock, denn der Tänzer betonte immer, er habe sich "vom ersten Moment an" in Abbie verliebt und zuletzt schien das Paar auch durch den Unfall unzertrennlich. Bestätigt wurde die Trennung seitens der beiden bisher jedoch noch nicht.

Eigentlich schien es, als habe Abbies Unglück das Paar noch mehr zusammengeschweißt. "Er beruhigt mich die ganze Zeit und sagt mir, dass wir für immer zusammen sein werden", erklärte die Britin zuvor. Der Unfall habe ihre Beziehung definitiv beeinflusst und ihrer Meinung nach eher im positiven Sinne - doch das scheint jetzt vorbei zu sein.

Instagram / aj11ace AJ Pritchard, Profitänzer

Instagram / abbiequinnen Abbie Quinnen und AJ Pritchard

Instagram / abbiequinnen Abbie Quinnen und AJ Pritchard im Mai 2021

