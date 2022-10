Patrick Romer siegt im Sommerhaus: Das sagen die Zuschauer!

War dieser Sieg verdient? Bei Das Sommerhaus der Stars lieferten sich Promis wie Cosimo Citiolo (40) oder Kader Loth (49) mit ihren Liebsten einen erbitterten Kampf um den Sieg als bestes Promipaar. Im Finale konnten sich schließlich die Bauer sucht Frau-Stars Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) gegen das gegnerische Team um Marco Cerullo (33) und Christina Grass (34) durchsetzen und gewannen diese Staffel. Aber sind die Zuschauer mit dem Sieg von Patrick und Antonia zufrieden?

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 9. Oktober, 17:30 Uhr] zeigt sich ein eindeutiges Ergebnis: Die meisten Leser sind der Meinung, die zwei haben den Sieg nicht verdient. 4.900 von 6.103 Stimmen – und damit ganze 80,3 Prozent – gaben an, Patrick und Antonia den Sieg nicht gegönnt zu haben – sie seien zu unsympathisch gewesen. 1.203 Zuschauer, also 19,7 Prozent der Teilnehmer, finden jedoch, dass der Sieg gerechtfertigt sei, da die beiden stark gekämpft haben.

Aber woran liegt es, dass gute 80 Prozent gegen die TV-Stars gestimmt haben? Zuletzt sorgte vor allem der Rinderzüchter für Empörung: Immer wieder stichelte er fies gegen seine Freundin, kritisierte sie dauerhaft und handelte egoistisch. "Ich war teilweise schockiert, wie du mit deiner Freundin umgehst. So hätte ich dich nicht eingeschätzt", sagte sogar Mitstreiter Sascha Mölders in einer Folge zu ihm.

