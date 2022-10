Perioden-Drama im Sommerhaus: Bei Vanessa und Diogo kracht's

In den letzten Stunden im Sommerhaus der Stars kippt die Stimmung. Derzeit sind noch Patrick Romer (26) und seine Freundin Antonia Hemmer (22), Marco Cerullo (33) und Christina Grass (34) sowie Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (29) im Rennen. Doch als Letztere versuchen zu kochen, droht ein Streit zwischen dem Reality-TV-Pärchen zu eskalieren: Diogo fährt seine Vanessa fies an, weil sie ihre Tage hat!

Als die beiden ein Abendessen kochen, grätscht der Tätowierer immer wieder dazwischen und ist unzufrieden mit Vanessas Art zu kochen. Später schmeckt es ihm auch nicht, weshalb sie anfangen zu diskutieren. "Vanessa hat auch ihre Tage, vielleicht liegt es daran", witzelt Diogo daraufhin. Das bringt das Fass bei der Influencerin zum Überlaufen: "Ich find das einfach frech, das zu sagen, weil es mir nicht gut geht!" Der Streit zieht sich, bis Vanessa ihren Freund irgendwann einfach nur anschreit. Sie findet es unfair, dass der Ex on the Beach-Teilnehmer sie wegen ihrer Periode aufs Korn nimmt.

Doch wie finden die Zuschauer dieses Spektakel? Die meisten schlagen sich tatsächlich auf Vanessas Seite: "Männer, die bewusst ihre Freundinnen provozieren und ärgern und genau wissen, dass sie ihre Tage haben. Könnt ich kotzen", schreibt eine Userin auf Twitter. "Diogo verspielt auch gerade jegliche Sympathien, die man für ihn bisher noch hatte", wettert ein weiterer Zuschauer.

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Das Sommerhaus der Stars, RTL Diogo Sangre und Vanessa Mariposa bei "Das Sommerhaus der Stars"

United Archives GmbH / ActionPress Vanessa und Diogo im Mai 2022

