Insider packt aus: Vanessa und Diogo Sangre sind getrennt!

Es war wohl doch nicht die große Liebe. Eigentlich war alles perfekt: Diogo Sangre (27) schien sein Glück mit Vanessa Mariposa (29) endlich gefunden zu haben. Ende des letzten Jahres erzählte der Reality-TV-Star noch, wie glücklich er mit der Ex on the Beach-Teilnehmerin sei. Die Influencerin verließ für den Tätowierer sogar ihre Heimat und zog zu ihm nach Köln. Doch jetzt ist wohl alles aus und vorbei: Der Temptation Island-Verführer soll Vanessa mehrfach betrogen haben.

Ein Insider verriet Promiflash pikante Details über das angebliche Ende der Beziehung. Was ist passiert? Vanessa sei wieder Single, da Diogo ihr fremdgegangen ist, plauderte die Quelle aus. Vanessa habe zudem mehrfach Videos zugeschickt bekommen, in denen der Tätowierer mit anderen Frauen zu sehen ist. Sie würde nun aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Außerdem hätten das Fitnessmodel und ihr Ex sich auf allen Kanälen blockiert.

Die Blondine soll den Schock jedoch bereits gut überstanden haben. Ihr gehe es gut und sie sei momentan sehr glücklich, erklärte der Insider weiter. Bereits seit einiger Zeit kursierten Gerüchte über eine Krise des Pärchens, doch weder Vanessa noch Diogo äußerten sich bisher dazu.

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de