Zieht Olivia Wilde bald nach England zu ihrem Harry Styles?

Sind Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) bereit für den nächsten Schritt? Die Schauspielerin und der Musiker gehen seit Januar 2021 gemeinsam durchs Leben. Offiziell bestätigt haben sie ihr Liebesglück bis heute zwar nicht, doch Paparazzi lichteten die Turteltauben in den vergangenen Monaten immer wieder total vertraut ab. Aktuell führen die beiden eine Fernbeziehung: Der Sänger lebt in Großbritannien und seine Liebste in Los Angeles. Doch das könnte sich bald ändern...

Wie The Sun berichtete, soll sich die zweifache Mutter vor wenigen Tagen eine Schule in London angesehen haben und nun überlegen, ob sie ihre Kids dort einschulen lassen will. Ein Umzug nach Großbritannien soll einem Insider zufolge eine gute Lösung für Olivia und Harry sein – immerhin sind die beiden beruflich viel unterwegs. Tatsächlich soll die 38-Jährige sogar schon mit Jason Sudeikis (47), dem Vater ihrer Kinder, darüber gesprochen haben. "Es klingt, als wären sie sich einig, dass London der beste Ort ist. Es ist noch nichts unterschrieben und besiegelt, aber sie ziehen den Umzug ernsthaft in Betracht", meinte die Quelle zu wissen.

Im August hatte die US-Amerikanerin im Gespräch mit Variety bereits preisgegeben, warum sie ihr Liebesglück mit dem ehemaligen One Direction-Bandmitglied weitestgehend privat hält. "Ich habe noch nie erlebt, dass eine Beziehung davon profitiert, wenn sie in die Öffentlichkeit gezerrt wird", erklärte Olivia ihre Haltung im Interview.

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere im September 2022 in Toronto

