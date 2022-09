Harry Styles und Olivia wurden erstmals knutschend gesichtet

Damit ist es jetzt wohl ganz offiziell! Harry Styles (28) und Olivia Wildes (38) Fans wissen schon lange: Der Sänger und die Schauspielerin sind ein Paar. Obwohl sie die Beziehung nie bestätigt haben, offenbarten unzählige Insider, wie verliebt sie ineinander sind. Paparazzi erwischten die beiden auch schon bei Date Nights, jedoch nur händchenhaltend und nie knutschend – bis jetzt: Hier können Harry und Olivia kaum die Finger voneinander lassen!

Daily Mail liegen diese intimen Bilder des Paares vor. Bei einem entspannten Spaziergang durch New York überkam es Harry und Olivia offenbar – denn sie fingen auf offener Straße an zu knutschen. Immer wieder küssten und umarmten sich die "Don't Worry Darling"-Stars. Dabei lächelte die Ex von Jason Sudeikis (47) happy. Es ist eine Premiere, denn die beiden versuchten bisher, ihre Liebe aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch jetzt hat das Versteckspiel wohl ein Ende.

Später schlenderten sie auch Arm in Arm die Straße entlang – Harry scheint es ganz schön erwischt zu haben. Eine Quelle verriet bereits, dass er total verliebt in Olivia sei. Dabei musste ihre Liebe schon einiges überstehen. Die Fans des "Music For A Sushi Restaurant"-Interpreten teilen im Netz nämlich immer wieder fiese Kommentare über Olivia.

Getty Images Harry Styles, Sänger und Schauspieler

Getty Images Olivia Wilde bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

Getty Images Harry Styles, Sänger

