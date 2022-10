Kommentare nach Sommerhaus-Spiel: Fand es Katharina nervig?

Stephen (48) und Katharina Dürr haben unerwarteterweise versagt! Der Schauspieler und seine Frau sind eines der Paare, die sich in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars großen Herausforderungen stellen. Bei einem Spiel, bei dem es ums Auswendiglernen ging, haben Stephen und Katharina jedoch entgegen allen Erwartungen keineswegs gewonnen. Im Promiflash-Interview erklärte Katharina, wie es für sie war, dass die meisten fälschlicherweise ihren Sieg vorausgesagt hatten.

"Dass alle im Haus erwartet hatten, dass wir da mal ganz weit vorne sein würden, war uns klar", gab Katharina gegenüber Promiflash zu. In dem Spiel ging es darum, einen auswendig gelernten Text wiederzugeben und sich gleichzeitig sportlich zu betätigen. Da Stephen Schauspieler ist, gingen die Sommerhaus-Bewohner davon aus, dass das Paar die Challenge mit links meistern werde. "Das können wir auch verstehen", meinte die Hamburgerin. Dennoch offenbarte sie, dass sie und Stephen an dem Tag so gar keine Motivation für das Spiel aufbringen konnten.

"Wir wollten an dem Tag eigentlich nur noch nach Hause und daher war es uns egal, ob wir uns safen oder nicht. Unsere Einstellung war im Nachgang betrachtet nicht gut", weiß Katharina. Der Grund für ihre Null-Bock-Einstellung: Wenige Stunden vor dem Spiel waren Diogo Sangre (27) und seine Freundin Vanessa Mariposa (29) als Nachzügler ins Sommerhaus eingezogen. Das brachte Katharina sogar zum Weinen. "Wenn man wie wir mit unseren frisch gemachten Erfahrungen und den zumeist harten Strapazen nach 15 Tagen Sommerhaus ein neues Paar in die Competition vorgesetzt bekommt, kann man schon mal etwas emotionaler reagieren", erklärte Kathrina im Promiflash-Interview.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Anzeige

RTL Stephen und Katharina Dürr bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

RTL Katharina Dürr und Stephen Dürr bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de