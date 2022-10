Kaum wiedererkannt: Johnny Depp sieht total verändert aus

Was ist mit Johnny Depp (59) passiert? Der Schauspieler hat eine stressige Zeit hinter sich. Über Wochen zog sich der Prozess zwischen ihm und seiner Ex Amber Heard (36), in dem er sie wegen Verleumdung verklagte. Am Ende entschieden sich die Geschworenen zugunsten von Johnny: Amber muss ihm nun eine hohe Summe an Schadensersatz zahlen. Seit seinem Sieg wirkt Johnny wie befreit, feiert und steht sogar wieder auf der Bühne. Auf neuen Bildern sieht er jetzt total verändert aus.

Der "Fluch der Karibik"-Darsteller ist mit seinem Rocker-Freund Jeff Beck (78) zurzeit auf Tournee. Vor dem Capital Theatre in New York wurden die beiden jetzt begeistert von ihren Fans empfangen. Johnny trug seinen typischen Rockstar-Look, eine blaue, reflektierende Sonnenbrille und einen dazu passenden blauen, übergroßen Bakerboy-Hut. Aber eins fällt auf: Johnny sieht verändert aus. Der Schauspieler zeigt sich ohne den gewohnten Bart und wirkt total ausgeglichen und glücklich.

Seine Ex Amber scheint ihr Leben ebenfalls glücklich weiterzuleben. Die Schauspielerin soll mit ihrer Tochter und einer Freundin derzeit auf Mallorca in einer Villa wohnen. Um dabei unerkannt zu bleiben, hat sie die Unterkunft wohl mit einem falschen Namen gebucht.

Anzeige

Splash News Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

Splash News Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de