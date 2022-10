Nach dem Gefängnisaufenthalt: Anna Sorokin hat große Pläne!

Anna Sorokin stellt sich eine glänzende Zukunft vor! Die deutsche Hochstaplerin gab sich in den USA als Millionärin aus und betrog so zahlreiche Menschen der High Society um eine erhebliche Summe Geld. Dafür wurde sie angeklagt und zu einer jahrelangen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch jetzt ist Anna nach 20 Monaten schon wieder frei – und will sich wieder voll ins Business stürzen!

"Ich habe es geschafft, etwas aus meinem Leben zu machen, während ich im Gefängnis war, also denke ich, dass dies ein wenig einfacher sein wird", erklärte sie The New York Times auf die Frage, wie sie jetzt ihren Lebensunterhalt bestreiten wolle. Anna hatte aus dem Gefängnis heraus einige Zeichnungen verkauft, für rund 10.300 Euro pro Skizze – das will sie nun weiter verfolgen: "Ich habe so viele Projekte, an denen ich arbeite. Kunst ist definitiv eines davon."

Doch sie habe noch andere große Pläne: "Ich habe eine Menge vor. Ich arbeite an meinem eigenen Podcast mit verschiedenen Gästen für jede Folge", berichtete Anna. Außerdem plane sie ein Buch zu schreiben – und zwar aus wohltätigen Zwecken: "Ich würde gerne etwas zum Thema Strafrechtsreform machen, um die Kämpfe anderer Mädchen zu beleuchten."

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

Getty Images Anna Sorokin im April 2019

BFA / ActionPress Anna Sorokin bei der New York Fashion Week 2013

