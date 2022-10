Aus Haft entlassen: Hochstaplerin Anna Sorokin ist frei

Anna Sorokin kann dem Gefängnis den Rücken kehren. Die in Russland geborene Deutsche gab sich in der Vergangenheit in New York als Millionärin aus und erschlich sich so eine beachtliche Summe Geld. Dabei betrog sie zahlreiche Menschen – bis ihr Schwindel aufflog und sie verklagt wurde. Nun wurde ihr jedoch eine Freilassung auf Kaution gewährt – und Anna soll tatsächlich wieder frei sein!

Das will Bild erfahren haben. Zuletzt verzögerte sich ihre Freilassung, da sie keinen Wohnsitz hatte – der zählt allerdings zu den strikten Auflagen, die Bedingung für ihr Haftende waren. Nun soll Anna eine Bleibe in New York gefunden haben, weswegen sie am Freitagnachmittag das Gefängnis verlassen durfte und von zwei Sicherheitsbeamten begleitet zu ihrem neuen Zuhause gefahren wurde. Dort wird sie nun ausharren – Anna hat nämlich Hausarrest und muss dort eine elektronische Fußfessel tragen.

Zu den Auflagen zählt aber nicht nur der feste Wohnsitz samt Fesseln. Außerdem musste eine Kaution in Höhe von 10.000 Dollar gezahlt werden und sie hat Social-Media-Verbot. Anna darf dort weder über sich noch über andere Personen etwas teilen.

Anna Sorokin im April 2019

Anna Sorokin im September 2013 in Paris

Anna Sorokin vor Gericht, Mai 2019

