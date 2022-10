Nach Haftentlassung: Anna Sorokin klettert auf Dach herum

Anna Sorokin zieht eine Mega-Show ab. Die deutsche Hochstaplerin wurde 2021 wegen Betrügerei zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt: Sie hatte sich als reiche Erbin ausgegeben und zahlreiche Menschen der New Yorker High Society um ihr Vermögen betrogen. Doch inzwischen ist sie nach Zahlung einer Kaution schon wieder frei. Nur einen Tag nach der Haftentlassung sorgt Anna direkt wieder für Wirbel.

Sie scheint sich nämlich nicht an die Auflagen ihrer Entlassung zu halten, wie Bild berichtet: Anna muss eine Fußfessel tragen und darf ihr Apartment in New York unter keinen Umständen verlassen. Das sieht sie wohl nicht ein: An ihrem ersten Tag in "Freiheit" stieg die Betrügerin prompt auf das Dach ihres Wohngebäudes und ließ sich dort von Fotografen ablichten. Frech grinsend blickte sie auf die Schaulustigen hinunter oder inszenierte sich gekonnt melancholisch.

Laut Augenzeugen soll Anna auch auf das Dach des Nachbarhauses gestiegen sein – was definitiv ihren Auflagen widerspricht. Doch das scheint wohl Teil des Plans zu sein: Im Interview mit der New York Times berichtete sie, dass sie sehr glücklich mit den Bedingungen sei. "Jeder wird zu mir kommen", freute sie sich über das Verbot, das Haus zu verlassen.

Instagram / theannadelvey Anna Sorokin im November 2016

Getty Images Anna Sorokin im April 2019

BFA / ActionPress Anna Sorokin im September 2013 in Paris

