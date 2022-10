Kein Wohnsitz: Verzögert sich Anna Sorokins Freilassung?

Muss Anna Sorokin doch noch ein wenig länger im Gefängnis ausharren? Die russischstämmige Deutsche gab sich in der Vergangenheit in der New Yorker High Society als Millionenerbin aus und erschlich sich so ein Leben im Luxus – bis der Schwindel aufflog: Die Betrügerin wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Doch nun wurde ihr eine Freilassung gegen Kaution gewährt. Wie sich jetzt aber herausstellte, wird es noch ein wenig dauern, bis Anna wieder auf freiem Fuß ist: Die Hochstaplerin finde nämlich keinen Unterschlupf.

Wie Bild berichtete, befinde sich Anna noch immer in der Justizvollzugsanstalt in Goshen im US-Bundesstaat New York. Die strengen Auflagen würden die Freilassung der Fake-Erbin verzögern. So müsse sie rund 10.194 Euro Kaution zahlen sowie eine elektronische Fußfessel tragen. Doch daran scheint ihre Entlassung aus dem Gefängnis nicht zu scheitern. Stattdessen mache angeblich der neue Wohnsitz der Betrügerin Probleme: Bisher habe Anna niemanden gefunden, der sie bei sich aufnimmt.

Wann sie also wieder auf freiem Fuß ist, ist daher bislang noch unklar. Sobald Anna einen neuen Wohnsitz habe, stehe sie jedoch auf Anordnung des Gerichts unter Hausarrest. Zudem dürfe die Fake-Erbin auch nichts auf Social Media veröffentlichen. Ebenso ist es ihr untersagt, Beiträge durch Dritte im Netz zu teilen.

Steven Hirsch/Pool/NYP/MEGA Anna Sorokin vor Gericht, Mai 2019

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

Getty Images Anna Sorokin im April 2019

