Sam Smith nahm neuen Megahit mit deutscher Sängerin auf

Um die Musik von Sam Smith (30) kommt heutzutage niemand mehr herum. Erst 2016 erhielt Sam einen Oscar für den James Bond-Titelsong "Writing's on the Wall". Im September wurde dann der neue Megahit "Unholy" veröffentlicht, der in den britischen Charts auf der 1 landete und in Deutschland bis in die Top-10 aufstieg. Doch wer ist die deutsche Duettpartnerin an Sams Seite?

Kim Petras (30) ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin. Bekanntheit erlangte sie unter anderem als die "jüngste Transgender-Person", nachdem sie sich mit 16 Jahren einer Geschlechtsangleichung unterzog. 2017 schlug sie dann zum ersten Mal mit ihrer Musik Wellen, als sie die Single "I Don't Want It At All" herausbrachte. Neben Sam Smith hat die Deutsche jedoch auch schon mit anderen großen Namen zusammengearbeitet, wie etwa mit Paris Hilton (41), Kygo (31) und Madison Beer (23). In Deutschland lebt Kim jedoch schon lange nicht mehr. Mittlerweile nennt sie Los Angeles ihr Zuhause und heizt von dort aus ihrer internationalen Karriere ein.

In dem neuen Song "Unholy" geht es um einen Ehemann, der seine Frau betrügt. Auf diese Weise sollen die Zuhörer auf toxische Personen aufmerksam gemacht und dazu verleitet werden, diese aus ihrem Umfeld auszuschließen. Im Gegensatz zu dem Großteil der Lieder von Sam Smith, ist dieses keine typische Ballade, sondern ein verruchter Popsong. Durch einen verfrüht veröffentlichten Ausschnitt wurde "Unholy" bereits vor der eigentlichen Premiere zu einem Trend in den sozialen Medien.

Getty Images Kim Petras, Sängerin

Getty Images Kim Petras bei der Met Gala 2021

Getty Images Sam Smith beim Kiis FM's Jingle Ball in L.A. im Dezember 2019

