Gesundheitliche Probleme: Kim Petras sagt alle Auftritte ab!

Kim Petras (31) meldet sich mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story gibt die Sängerin bekannt, dass sie ihre geplanten Festival-Termine für die kommenden Monate absagen muss. "Ich bin am Boden zerstört, während ich das schreibe, allerdings mache ich einige gesundheitliche Probleme durch und auf ärztlichen Rat hin musste ich die schwere Entscheidung treffen, diesen Sommer nicht auf Festivals aufzutreten", schreibt sie. "Ich liebe euch so sehr und ich werde es wiedergutmachen und sehr bald besser denn je zurück sein", lässt die "XXX"-Interpretin ihre Fans wissen.

Im Netz erhält die Musikerin viel Zuspruch und zahlreiche Genesungswünsche. Auf X sind Kommentare wie "Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser" oder "Nimm dir die Zeit für dich. Wir sind für dich da und unterstützen dich – egal was passiert", zu lesen. "Wir lieben dich so sehr! Deine Gesundheit steht an erster Stelle. Pass auf dich auf!", lässt auch ein anderer Fan wissen. Kim sollte unter anderem auf Festivals wie Primavera Sound, Mighty Hoopla, Primavera Porto und Capitol Hill Block Party performen.

Kim gehört aktuell zu den angesagtesten Sängerinnen der Welt. Die in Köln geborene Entertainerin begann schon früh an ihrer Musikkarriere zu feilen. Mit gerade einmal 17 Jahren veröffentlichte sie ihre erste Single "Fade Away". Drei Jahre später zog Kim nach Los Angeles. In den letzten Jahren wurde sie vor allem mit Hits wie "Alone" oder "Unholy" bekannt. Für letzteren Song wurde sie sogar mit einem Grammy ausgezeichnet – und schrieb dabei Geschichte.

Getty Images Kim Petras, 2023

Getty Images Kim Petras und Sam Smith bei den Grammy Awards 2023

