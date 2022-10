Dagi Bee verrät: So lange will sie Sohn Nelio noch stillen

Dagi Bee (28) gibt ihren Fans erneut Einblicke in ihren Mama-Alltag. Im vergangenen Dezember wurden die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (28) zum ersten Mal Eltern. Im Netz hält die gebürtige Düsseldorferin ihre Fans über die Entwicklung ihres Sohnes Nelio auf dem Laufenden. So verriet sie im August beispielsweise, dass der kleine Mann große Fortschritte mache. Nun gab die Influencerin ihrer Community ein weiteres Update: Dagi sprach erneut offen über das Thema Stillen.

Am vergangenen Montag veranstaltete die 28-Jährige eine Fragerunde auf Instagram. Dabei schienen sich viele Follower für das Thema Stillen zu interessieren. So wollte ein Nutzer beispielsweise wissen, wie lange Dagi Nelio noch stillen wolle. Daraufhin begann der Webstar zu berichten, dass er seinen Sohn ursprünglich nur sechs Monate mit der Brust ernähren wollte. Mittlerweile habe sich Dagis Plan jedoch geändert – sie wolle Nelio nun stillen, bis er 12 Monate alt ist. "Ich find's immer noch schön, aber mittlerweile hat er seine Zähnchen oben und unten", erklärte sie. Wenn er dann mal zubeiße, könne das ganz schön schmerzhaft sein.

Im Anschluss erzählte Dagi dann noch, dass sie ihren Sohn eigentlich nur noch zum Schlafengehen stillen würde. "Also so dreimal am Tag", erklärte die Mama. In der Nacht würde sie ihn dann ebenfalls zwischen zwei- oder dreimal an die Brust nehmen.

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Baby Nelio, August 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio im Mai 2022

